"السيسي" يشاهد بقايا صواريخ الحوثين المستهدفة للسعودية

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السيسي

حوثيين

صورايخ

مملكة

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقايا بعض الأسلحة والصواريخ الحوثية التى أعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودى، واستهدفت مكة المكرمة وبعض مناطق المملكة.

كما استمع "السيسي" لشرح مفصل من العقيد تركى المالكى المتحدث باسم قوات التحالف العربى، عن الاعتداءات الحوثية بدعم إيرانى، على الأراضى السعودية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء فى المنظمتين بالعالمين العربى والإسلامى، والمساهمة بفعالية فى جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.ومن المقرر أن يلقى الرئيس كلمة بالقمة العربية الطارئة تتضمن رؤية شاملة لمحاور الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة فى مواجهة التحديات الراهنة، وكذلك سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة فى هذا الإطار.

وغادر الرئيس السيسي مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامى، اللتين ستعقدان بمكة المكرمة على التوالى اليوم وغدا.


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