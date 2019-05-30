أول رد فعل من جامعة المنصورة على فتاة "الحمام"

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أصدرت جامعة المنصورة اليوم الخميس، بيانا حول منع طالبة بكلية الآداب من دخول الحمام أثناء الامتحان، الأمر الذي أدى إلى تبولها لا إراديا داخل اللجنة.

وجاء في نصه: (نظرا لما أثير بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول واقعة رفض رئيس لجنة امتحان نصوص يونانية خروج الطالبة  م.ع. ف طالبة بالفرقة الثالثة قسم يونانى بكلية الآداب بجامعة المنصورة من الامتحان وتكرار طلبها دخول الحمام أثناء الامتحان لأنها تشعر بتعب شديد ورفض رئيس اللجنة خروجها مما تسبب فى تبولها لا إراديا".

أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة  أنه فور علم إدارة الجامعة بالواقعة بعد تقدم الطالبة بشكوى تمت إحالة الدكتور "ش. ب "،  مدرس بقسم الصحافة والإعلام للتحقيق واستبعاده من استكمال أعمال المراقبة والكنترول على أعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني بعد الواقعة.

وأضاف أنه تمت إحالة الواقعة للتحقيق، وهناك تعليمات مشددة فى هذا الشأن، حيث إنه من حق أى طالب دخول الحمام في أي وقت أثناء الامتحان ولا يجوز منعه نهائيًا.


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