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بطولة

جروس

استقر السويسري كريستان جروس مدرب الزمالك على تشكيل فريقه لموقعة الإنتاج الحربي ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من عمر الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: محمود عبد العزيز - محمد إبراهيم - محمود عبد المنعم "كهربا" - يوسف إبراهيم أوباما - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: حميد أحداد.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام العجلات الحربية

استقر السويسري كريستان جروس مدرب الزمالك على تشكيل فريقه لموقعة الإنتاج الحربي ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من عمر الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: محمود عبد العزيز - محمد إبراهيم - محمود عبد المنعم "كهربا" - يوسف إبراهيم أوباما - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: حميد أحداد.


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