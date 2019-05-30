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"حبيب" يكشف مفاجأة مدوية عن شيرين

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حسام حبيب
حسام حبيب

متابعات-علا خطاب

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شيرين

حسام حبيب

عايشة شو

كشف الفنان حسام حبيب، تفاصيل زواجه بالفنانة شيرين عبد الوهاب، مشيرًا إلى أنها تجمعها علاقة قوية بطليقها، وأبو أولادها، موضحًا أنها من الأشياء التي جذبته إليها.

وقال "حبيب"، خلال لقائه مع برنامج "عايشة شو"، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الأربعاء، إن "الفنانة شيرين عبد الوهاب، هي التي بادرت بطلب الزواج منها، موضحًا أنها قالت "ينفع نتجوز؟".

وأضاف أن شيرين صريحة إلى حد كبير، وهو ما يدفعها إلى حكاية هذا الموقف دون حرج، معقبًا: "بالعكس هي اللي مبينة للناس إنها اللي طلبت إيدي".

وتابع أن "هناك الكثيرين من الناس لا يباركون هذا الزواج، مضيفًا: «فيه ناس كتير مش مباركين الجوازة، وناس كتير مستنيين الطلاق ومستكترين عليا شيرين، وفيه ناس حاطينها في حتة البيزنس"

ولفت حسام حبيب إلى أنه "تجمعه علاقة صداقة قوية جدًا بالموزع الموسيقي محمد محمد مصطفى، طليق زوجته شيرين عبد الوهاب، كما أن علاقته بشيرين جيدة جدًا، وهذه من الأشياء التي جذبته لها في البداية، فهناك علاقة متحضرة بينها وبين طليقها بسبب أطفالهما".


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