» حسام حبيب: "لم أقبل تهنئة عمرو دياب بزواجي.. لهذا السبب"

فجر المطرب حسام حبيب وزوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدة مفاجآت مدوية عن علاقته بزوجته، كاشفًا عن تفاصيل أزمتها مع الهضبة، عمرو دياب.

قال "حبيب" في مقابلة تليفزيونية ببرنامج "عائشة شو" عبر فضائيتي النهار والقاهرة والناس، إن شيرين "كانت تهزر وقتها في حفل زفاف خاص، وأحد الأشخاص صوّر فيديو ونشره لأنه شخصية مريضة، كما أن هناك بعض الأشخاص ينفخون في النار، وهو ما حوّل الأمر من هزار لجد وتضخمت الأزمة".

وأضاف أنه "لم يتدخل في الأزمة بين عمرو دياب وزوجته شيرين، لأنه لن يستطيع أن يجلس أمام الهضبة، ويسمعه يقول له زوجتك مخطئة، وهي كذلك".

وأشار إلى أن عمرو دياب لم يهنئه على زواجه من شيرين، مضيفًا: "كيف أقبل تهنئة عمرو وأنا أعلم أنه غاضب من زوجتي؟".





