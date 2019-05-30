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"الحدود" يستدرج بيراميدز على استاد جهاز الرياضة

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طارق العشرى
طارق العشرى

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يستدرج فريق حرس الحدود نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري العام، فى العاشرة مساء على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى للحرس التمسك بالأمل الأخير للنجاة من شبح الهبوط فلا بديل أمام الفريق سوى الفوز بالمباراتين المتبقتين لضمان البقاء فى دوري الاضواء والشهرة لذا طالب لاعبيه بإستغلال عدم وجود دوافع لدى فريق بيراميدز الذى ضمن المركز الثالث ولا يبحث عن أهداف أخرى بعد ضمان ظهوره فى المسابقات الافريقية لأول مرة فى تاريخ النادى خلال الموسم الجديد.

ويحتل الحرس المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 69 نقطة


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