» الزمالك المنتشى يواجه "الإنتاج" المهدد بالهبوط

30 مايو 2019 - 09:36 ص

يستضيف فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربي فى العاشرة مساء اليوم على ستاد بتروسبوت بالقاهرة الجديدة فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب الفارس الأبيض فى استمرار النتائج الجيدة التى حققها مؤخرًا وتحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان

من جانبه، شدد كريستيان جروس، بالتركيز فى المواجهات المجلية واغلاق ملف الكونفدرالية الأفريقية، وعدم التهاون أو الشعور بتحقيق الانجاز الأفريقى ومن ثم عدم التركيز فى أول مباراة بالدورى بعد حصد اللقب

على الجانب الأخر، طالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج، لاعبيه باستغلال نشوة لاعبى الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية، والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى، والذى مازال يطارد الإنتاج الذى لم يحسم موقفه حتى الأن، كما شدد مختار على ضرورة استغلال تقدم جناحى الأبيض، والعمل على التسجيل من أنصاف الفرص، مع التأمين الدفاعى المحكم وعدم منح الأبيض أى فرصة للوصول إلى المرمى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة.