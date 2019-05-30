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فنانة شهيرة تكشف عن إصابتها بالسرطان

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نورة العميري
نورة العميري

أحمد عادل شعبان

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السرطان

كشفت الفنانة الكويتية نورة العميري عن إصابتها بمرض السرطان اللعين منذ فترة ، مؤكدة أنها لم تخبر أسرتها بما حدث لها لأنها أرادت أن تعيش حياتها بشكل طبيعي.

وقالت في لقائها مع الإعلامي صالح الراشد، في برنامجه "خليك صالح"، إنه منذ إصابتها بالمرض قبل 6 أعوام أرادت أن تستكمل حياتها بشكل طبيعي.

وأضافت: "طلبت من الأطباء ألا يخبروا أهلي والمرض ابتلاء .. والله لا يبتلي إلا من يحبه ".

وأردفت: "استطعت الانتصار على السرطان واستعدت ثقتي بنفسي والأطباء أخبروني بشفائي قبل الموعد المحدد لانتهاء كورس العلاج".

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