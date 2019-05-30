» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

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الزمالك

الإنتاج الحربى

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، في العاشرة مساء اليوم  الخميس على ستاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري .

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي كلا من :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح

في خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغنى - حازم امام - كماتشو -  حمدي النقاز - عبد الله جمعه 

في خط الوسط : محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ايمن حفني - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - احمد زيزو

في خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد احداد

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