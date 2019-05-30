» الديهي: "هذا الداعية تلميذ سيد قطب بالخليج"

30 مايو 2019 - 12:03 ص

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن كتاب معالم في الطريق للإخواني سيد قطب، لم يتوقف في مصر فقط ولكنه انتقل لعدد من الدول العربية .

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأربعاء، أن جماعة الإخوان تمكنت من التسلل لدول الخليج لتحقيق أمرين، الأول نشر دعوته والثاني حتي يحصلوا على فوائض مالية للإنفاق على خططهم.

وأضاف "الديهي"، أن الداعية الإسلامي الكويتي نبيل العوضي يعد تلميذ الإخواني سيد قطب في دول الخليج .

وأوضح "الديهي"، أن نبيل العوضي ولد عام 1970 لأم كويتية و أب فلسطيني ، مشيرا إلى أنه حصل على بكالوريوس تربية ، وكانت أول خطبة له عام 1990 بعنوان "المنكرات الظاهرة في المجتمع".