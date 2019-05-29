» كأس العالم للشباب.. كولومبيا تتأهل إلى دور الـ16

29 مايو 2019 - 11:28 م

حجز منتخب كولومبيا مقعدًا في دور الـ16 لبطولة كأس العالم للشباب، بعد الفوز على تاهيتي 6 - 0، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للمسابقة.

ورفع منتخب كولومبيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني في المجموعة، خلف السنغال المتصدر برصيد سبع نقاط، والذي حسم تأهله في الجولة السابقة، فيما تنتظر بولندا نتائج الجولة الأخيرة في باقي المجموعات من أجل حسم تأهلها مع ثلاث منتخبات أخرى من أصحاب المركز الثالث.

وتقدم المنتخب الكولومبي في الدقيقة الثامنة عن طريق لويس سينستيرا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 37، ثم سجل خوان هيرنانديز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 38 و 42 و 70، وفي الدقيقة 87 اختتم ديبار كايسيدو مهرجان الأهداف بالهدف السادس.