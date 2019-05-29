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ليون الفرنسي ينهي إجراءات ضم «تريزيجيه»

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

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المصريون

تريزيجيه

ليون

قاسم باشا

أنهى مسئولو نادي ليون الفرنسي إجراءت انتقال النجم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا إلى صفوف الفريق، حسبما كشفت تقارير صحفية تركية.

ووفقًا ما جاء في موقع فوتو ماك التركي، نقلًا عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، فإن ليون نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع قاسم باشا من أجل ضم تريزيجيه.

وأوضح الموقع أن رحيل الثلاثي ممفيس ديباي، بيرتراند تراوري وماكسويل كورنيه عن صفوف ليون بات حتميًا خلال الصيف القادم، وهو ما يستوجب تعويضهم.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ليون نجحت في إتمام صفقتين، أولهما البلجيكي دودي لوكيباكيو من واتفورد الإنجليزي، بالإضافة إلى تريزيجيه.

وكان تريزيجيه قد حصل على شارة قيادة قاسم باشا خلال آخر مباراة لعبها مع الفريق بالدوري التركي، وذلك تكريمًا لجهوده قبل الرحيل عن الفريق.


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