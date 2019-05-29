  • الخميس 30 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:06 ص
بحث متقدم
كوشنر

«كوشنر» يصل إلى إسرائيل لبحث مؤتمر البحرين

تامر حسني

شاهد.. رامي عياش يهاجم تامر حسني: موهوم

الكنيست الإسرائيلي

الكنيست الإسرائيلي يوافق على حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة

الدولار اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

تميم ومحمد بن زايد

«صفقة كبرى» لإنهاء النزاع الخليجى

هشام عشماوي

ماذا تعرف عن قوات G.I.S المصرية ؟

الملك سلمان

الملك سلمان يستبق القمة الطارئة بأوامر ملكية جديدة

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد»: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة غدًا.. تصل إلى 45

ترامب

أمريكا تعلن 12 شرطًا للتراجع عن الحرب مع إيران

السعودية

السعودية تزف بشرى لمواطنيها

«بلومبرج»:

«صفقة كبرى» لإنهاء النزاع الخليجى

عرب وعالم

تميم ومحمد بن زايد
تميم ومحمد بن زايد

وكالات

أخبار متعلقة
#

الحوثيون: تحرير 66 من مقاتلينا ضمن صفقة تبادل

#

وكالة أمريكية تكشف معلومات جديدة عن صفقة القرن

#

أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية

#

تعليق جرئ لـ"مبارك" على "صفقة القرن"

يحضر رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، قمة في المملكة العربية السعودية غداً الخميس، في أرفع زيارة منذ فرضت المملكة وحلفاؤها حظراً على جارتهم قبل عامين.

ورأت شبكة "سبوتنيك" الروسية أن تلك الزيارة تعد أول خطوة ملموسة نحو إنهاء الصدع الذي قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وذلك في الوقت الذي يؤدي فيه تشديد العقوبات الأمريكية إلى زيادة التوترات في الخليج بعد عام من سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الصفقة النووية المهمة لعام 2015.

في هذا الإطار قالت وكالة "بلومبرج" الدولية، إنه مع استمرار الدبلوماسية المكثفة ونداءات الولايات المتحدة لدول الخليج العربية لتوحيد صفوفها ضد إيران، تزداد التوقعات بأن صفقة كبيرة لإنهاء النزاع قد تلوح في الأفق.

وسيعقد رئيس مجلس الوزراء القطري اجتماعات مع كبار المسؤولين السعوديين والإماراتيين والبحرينيين، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام قطرية، نقلاً عن مسؤول كبير لم تحدد هويته. وأضافت أنه من غير المرجح أن يحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاجتماعات الثلاثة.

وقالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، على موقع "تويتر"، إن التصعيد يتطلب حكمة ومسؤولية. "وبالتالي فإن مشاركة قطر إلى جانب البلدان المسؤولة هي واجب وطني وإنساني لإرساء الأمن الجماعي".

وأضافت "إن الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها المنطقة والتصعيد المتسارع يوميا، يتطلبان الحكمة والتعامل بمسؤولية، لذا فإن مشاركة دولة قطر والدول التي تتمتع بالعقلانية وحسّ المسؤولية تعدّ واجبا قوميا وإنسانيا لتحقيق الأمن الجماعي والمصلحة العليا لشعوب المنطقة ولعقلنة الخطاب القائم".

وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجمات وقعت هذا الشهر على ناقلات نفط سعودية ومحطات الضخ التي هزت أسواق النفط العالمية ودفعت إدارة ترامب إلى إرسال المزيد من القوات إلى أكبر منطقة مصدرة للنفط الخام في العالم.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران وحلفائها في اليمن في أعمال العنف. ونفت طهران تورطها.

ودعت المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة اجتماعات طارئة للزعماء الخليجيين والعرب والإسلاميين في مكة هذا الأسبوع لمناقشة التوترات المتصاعدة، حيث قالت جميع الأطراف إنها حريصة على تجنب الحرب الشاملة.

وفرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر حصاراً على قطر وقطعت العلاقات الدبلوماسية في يونيو 2017، متهمة جارتها بدعم المتشددين الإسلاميين والتقارب مع إيران ووكلائها.

وبحسب "بلومبرغ" فقد "ثبت أن التصدع صعب بشكل كبير على الرغم من النداءات الأمريكية المتكررة للوحدة بين حلفائها، وجهود الوساطة التي بذلتها الكويت".

وأشارت الوكالة الدولية إلى أن "التلميحات المبكرة إلى أن الانفراج أشارت إلى أنه يمكن أن تكون في المستقبل القريب، عندما خفف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان"، من خطابه نحو قطر. ومع ذلك ، في الأشهر التالية، تم إحراز تقدم ضئيل على أرض الواقع حيث ثبتت الخلافات بعمق.

وجلب الخلاف إلى الانقسامات المفتوحة التي ابتلي بها منذ فترة طويلة مجلس التعاون الخليجي، وهي مجموعة تضم ستة أعضاء من دول الخليج العربية تأسست في عام 1981 كقوة موازنة للجمهورية الإسلامية التي تشكلت في ذلك الوقت في إيران.

وقالت "بلومبرج" إن عُمان، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران، كانت بمثابة قناة خلفية تحت إدارة أوباما. أما الكويت، فإنها خوفاً من رد الفعل من أي عدم استقرار في الخليج، وقفت على الحياد. واتخذت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين موقفا أكثر تشددا ضد الإيرانيين و"وكلائهم" من اليمن إلى لبنان وسوريا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الديهي: "هذا الداعية تلميذ سيد قطب بالخليج"
» «هازارد» يعلن رحيله عن تشيلسي
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بالعفو عن هؤلاء
» كأس العالم للشباب.. كولومبيا تتأهل إلى دور الـ16
» السعودية تؤكد موقفها من 4 قضايا عربية
» تدريبات تأهيلية لـ«إكرامي» في مران الأهلي
» «الاتحاد الأوروبي» يدين استهداف النظام السوري للمدنيين
» للمرة الثانية.. تشيلسي بطلًا للدوري الأوروبي
» أمريكا تهدد تركيا بـ"عواقب وخيمة"
» ليون الفرنسي ينهي إجراءات ضم «تريزيجيه»
» السعودية تزف بشرى لمواطنيها

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان