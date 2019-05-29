» للمرة الثانية.. تشيلسي بطلًا للدوري الأوروبي

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المصريون

أرسنال

الدورى الأوروبى

توج فريق تشيلسي ببطولة الدوري الأوروبي «اليوروبا ليج» بعد الفوز على آرسنال، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية للبطولة.

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من المباراة، والذى شهد هجمات خطيرة من جانب الفريقين.

ومع بداية الشوط الثانى، نجح المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو فى افتتاح التسجيل لفريق تشيلسي من ضربة رأسية رائعة، مستغلا عرضية البرازيلى إيمرسون فى الدقيقة 49.

ونجح الإسبانى بيدرو فى إضافة الهدف الثانى بالدقيقة 60، مستغلا عرضية النجم البلجيكي إيدن هازارد، ليضعها فى مرمى المدفعجية.

وعزز النجم إيدن هازارد من تقدم البلوز بالهدف الثالث فى الدقيقة 65، عن طريق ركلة جزاء.

ونجح النيجيرى أليكس ايوبى فى تسجيل هدف أرسنال الأول والوحيد فى الدقيقة 69 من عمر المباراة، من تسديدة قوية.

واختتم هازارد رباعية تشيلسي فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية الفرنسى جيرو.

جدير بالذكر أن محمد الننى لم يشارك مع أرسنال فى المباراة، وتواجد على مقاعد البدلاء.


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