الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

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خالد الشرقاوي - متابعات

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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس قرشا واحدا إلى 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، والبركة عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.83 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.


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