يحمي من السرطان.. 5 فوائد صحية للتمر

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التمر

خالد الشرقاوي - متابعات

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يعتبر "البلح" أو "التمر" من الأطعمة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية فنجد أنه العامل الرئيسي الذي تقوم عليه الوجبات الغذائية؛ لذا نستعرض أبرز الفوائد الصحية لتناول  "التمر" بشكل يومي.

1– فقدان الوزن

يساعد "التمر" على تخفيف الوزن، وذلك يرجع للألياف التي تعطي شعور بالشبع لفترة طويلة، وتمنع طفرات الجلوكوز في الدم.

2– الحماية من أمراض القلب

تعمل "التمور" على التقليل من مستويات الدهون الثلاثية وتقلل من الإجهاد التأكسدي، وهما من عوامل الخطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين.

3– تخفيف أعراض الحساسية الموسمية

يقلل "التمر" من علامات الالتهاب لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو المرض الذي يصيب أكثر من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة وغيرها.

4– تعزيز صحة العظام

يحتوي "التمر" على البورون، وهو يعمل على تعزيز صحة العظام، حيث تساعد مادة ” البورون ” على امتصاص المعادن مثل ” الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم ” التي تقوي العظام، وتحارب أمراض مثل هشاشة العظام.

5– الحماية من الإصابة بـ "سرطان القولون"

يعمل التمر على حماية الجهاز الهضمي وأمعاءه من البكتيريا الضارة، لذلك يقلل من خطر انتشارها في القولون.


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