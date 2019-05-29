السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات ليلة القدر

29 مايو 2019 - 10:25 م

أعلنت وزارة الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أناب المحافظين لحضور احتفالات وزارة الأوقاف بليلة القدر لهذا العام "رمضان 1440هـ"، كل في محافظته، وتوجهت الوزارة له بخالص التهنئة بهذه الليلة المباركة و"الشكر الجزيل على هذه الإنابة الكريمة".

وشددت الوزارة، في بيان، على جميع مديري المديريات التواصل والتنسيق مع المحافظين بشأن إقامة الاحتفال بليلة القدر، سائلين الله عز وجل أن يجعله احتفالا مباركا على مصر وأهلها والبشرية جمعاء.