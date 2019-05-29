» ظهير الترجي يوافق على الانتقال للزمالك بشرط

29 مايو 2019 - 10:17 م

طلب أيمن بن محمد الظهير الأيسر لفريق الترجي و المنتخب التونسي، الحصول على راتب سنوي قيمته مليون دولار مقابل التوقيع للزمالك بشكل رسمي، وذلك حسبما كشفت تقارير تونسية .

ولم يجدد بن محمد عقده مع الترجي التونسي حتى الآن حيث يتقاضى حاليًا ما يصل لنصف مليون دولار سنويًا ويرغب من إدارة ناديه مضاعفة عقده .

ويبحث الزمالك عن ظهير أيسر مميز في ميركاتو الصيف المقبل لضمه إلى صفوف الفريق بسبب عدم توافر بديل لعبدالله جمعة حتى الآن وعدم القناعة بمستوى بهاء مجدي.

وسبق وفتح الزمالك خط مفاوضات مع اللاعب وتم موافقة الاعب الدولى علي الانتقال للقلعة البيضاء في يناير الماضي لكن إدارة الترجي رفضت فكرة التفريط فيه في هذا الموسم في ظل المنافسة علي الدوري التونسي والبطولة الأفريقية.

وقاد بن محمد فريق الترجي التونسي للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وبات يقترب من حصد اللقب للموسم الثاني على التوالي .