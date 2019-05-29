» «مختار» يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الزمالك

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، قائمة لاعبيه التى تستعد لمواجهة الزمالك فى العاشرة مساء الخميس على ستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري.
وضمت القائمة كل من : "محمود البدري وكريم لالا واحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي وعبد الرحمن فاروق وموسي دياورا واحمد يحيي ومحمد مسعد ومعاذ الحناوي ومحمود حماده ومحمد رجب واحمد مجدي ومحمد عادل وعلاء سلامة ومحمود عادل وغنام محمد ووهاب انان وجيمس تيدي ومحمد موسي وعبد الرحمن بودي.
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