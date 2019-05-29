وضع «إرهاق العمل» في قائمة الأمراض الدولية

أدرجت منظمة الصحة العالمية، لأول مرة، حالة الإرهاق من العمل أو ما يعرف بالإرهاق الوظيفي، ضمن قائمة التصنيف الدولي للأمراض.

ذكرت شبكة "cnbc "، أن إعلان منظمة الصحة العالمية عن هذه الخطوة يأتي بعد سنوات من النقاش بين الخبراء والمتخصصين حول ما إذا كان يجب اعتبار الإرهاق المرتبط بالعمل حالة طبية يجب التعامل معها.

في سياق متصل، أفاد الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، بأن الإرهاق الوظيفي أو المهني بات له تعريف جديد، إذ أصبح يعرَف بأنه "متلازمة ناتجة من الإجهاد المزمن في مكان العمل لم يتم التعامل معها بنجاح، وتمتاز هذه الحالة بثلاث أعراض: الشعور باستنزاف الطاقة أو استنفادها، زيادة مشاعر السلبية أو التخوف المتعلقة بالوظيفة، تراجع الكفاءة المهنية".

وختمت تعريفها بالقول "لا يجب إسقاط تعريف الإرهاق المهني على مجالات الحياة الأخرى".

يذكر أن باحثين كشفوا عن علاقة بين الإرهاق في العمل وقلة النوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار ثلاثة أضعاف.

فوفقا لدراسة نشرها موقع "EurekAlert "حلل الباحثون بيانات 1959 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

وتبين أن ارتفاع ضغط الدم مع قلة النوم والإجهاد، عوامل تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار ثلاثة أضعاف.

وأشارت الدراسة إلى أن الإجهاد النفسي في العمل، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار 1.6 مرة، وقلة النوم 1.8 مرة.