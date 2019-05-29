  • الأربعاء 29 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:33 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يستبق القمة الطارئة بأوامر ملكية جديدة

أرسنال وتشيلسى

نهائى الدورى الأوروبى.. بث مباشر لمباراة أرسنال وتشيلسى

هشام عشماوي

ماذا تعرف عن قوات G.I.S المصرية ؟

السعودية

"كبار العلماء" ترحب بـ" وثيقة مكة"

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد»: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة غدًا.. تصل إلى 45

بومبيو وزير خارجية أمريكا

أمريكا تهدد تركيا بـ"عواقب وخيمة"

محمد نجم

صورة مُحزنة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة

أردوغان وسلمان

تركيا: العلاقة مع السعودية تتدهور

الملك سلمان

ثان زعيم عربي يتخلف عن حضور قمتي مكة الطارئتين

السودان

الاتحاد الأوروبي يحذر من العنف في السودان

وضع «إرهاق العمل» في قائمة الأمراض الدولية

الصفحة الأخيرة

إرهاق العمل
إرهاق العمل

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

بالأسماء.. لاسارتي يستغنى عن 4 لاعبين

#

إجراء مفاجئ من "الوزير" تجاه موظفي السكة الحديد

#

السكك الحديدية: هذه الأدوية محظور تناولها أثناء العمل

#

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم الريال

أدرجت منظمة الصحة العالمية، لأول مرة، حالة الإرهاق من العمل أو ما يعرف بالإرهاق الوظيفي، ضمن قائمة التصنيف الدولي للأمراض.

ذكرت شبكة "cnbc "، أن إعلان منظمة الصحة العالمية عن هذه الخطوة يأتي بعد سنوات من النقاش بين الخبراء والمتخصصين حول ما إذا كان يجب اعتبار الإرهاق المرتبط بالعمل حالة طبية يجب التعامل معها.

في سياق متصل، أفاد الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، بأن الإرهاق الوظيفي أو المهني بات له تعريف جديد، إذ أصبح يعرَف بأنه "متلازمة ناتجة من الإجهاد المزمن في مكان العمل لم يتم التعامل معها بنجاح، وتمتاز هذه الحالة بثلاث أعراض: الشعور باستنزاف الطاقة أو استنفادها، زيادة مشاعر السلبية أو التخوف المتعلقة بالوظيفة، تراجع الكفاءة المهنية".

وختمت تعريفها بالقول "لا يجب إسقاط تعريف الإرهاق المهني على مجالات الحياة الأخرى".

يذكر أن باحثين كشفوا عن علاقة بين الإرهاق في العمل وقلة النوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار ثلاثة أضعاف.

فوفقا لدراسة نشرها موقع  "EurekAlert "حلل الباحثون بيانات 1959 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

وتبين أن ارتفاع ضغط الدم مع قلة النوم والإجهاد، عوامل تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار ثلاثة أضعاف.

وأشارت الدراسة إلى أن الإجهاد النفسي في العمل، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار 1.6 مرة، وقلة النوم 1.8 مرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ظهير الترجي يوافق على الانتقال للزمالك بشرط
» «الاتحاد الأوروبي» يدين استهداف النظام السوري للمدنيين
» «مختار» يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الزمالك
» أمريكا تهدد تركيا بـ"عواقب وخيمة"
» وفد من حركة «فتح» يصل غزة
» «أردوغان» يقدم اقتراحًا لـ «ترامب» بشأن منظومة "إس 400"
» مصرع وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص غرب بني سويف
» صورة مُحزنة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة
» 17 قتيلًا في قصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد
» "بينا مصر بكرة أحلى" تعلم أطفال دور الرعاية الإسعافات الأولية
» والى : نقدر دور الاتيليه وندعم دوره التنويري والثقافي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان