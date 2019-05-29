«الأرصاد»: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة غدًا.. تصل إلى 45

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خالد الشرقاوي - متابعات

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الخميس، طقسًا لطيفًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا لطيفًا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون:

القاهرة «22- 39»

إسكندرية «21 - 29»

قنا «26 - 43»

الأقصر «27- 44»

أسوان «30 - 45»


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