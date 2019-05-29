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وفد من حركة «فتح» يصل غزة

عرب وعالم

حركة فتح
حركة فتح

خالد الشرقاوي - وكالات

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وفد من "المخابرات المصرية" يصل قطاع غزة

وصل وفد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الأربعاء، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز".

وقال المكتب الإعلامي للمعبر (تابع للجانب الفلسطيني)،: "وصل عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، واللواء إسماعيل جبر، عبر معبر بيت حانون"، وفق وكالة "الأناضول".

والاثنين، كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سهيل الهندي، في حوار مع "الأناضول"، أن مصر "جددت مؤخرا جهودها في إطار المصالحة الفلسطينية"، معربا عن آماله أن تُحدث تلك الجهود "اختراقا حقيقيا في الملف".

وأضاف الهندي: "نأمل أن تحدث الجهود المصرية اختراقا في هذا الملف قريبا، وأن تنزل حركة فتح عن الشجرة، وأن نحدث نقلة نوعية في هذا الموضوع في الشهور القادمة".

ومنذ 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين "فتح" و"حماس"، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.


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