» «أردوغان» يقدم اقتراحًا لـ «ترامب» بشأن منظومة "إس 400"

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قضايا ثنائية وإقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، الأربعاء، بحسب ما نشره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على حسابه بموقع "تويتر".

وجدد أردوغان في الاتصال الهاتفي مقترحه لتشكيل فريق عمل مشترك بخصوص منظومة الدفاع الصاروخي إس -400 المخطط أن تستلمها تركيا من روسيا وذلك كضرورة للأمن القومي التركي.

كما رحب الرئيس التركي بإلغاء الرسوم الإضافية الأمريكية على قطاع الصلب لتركيا، مؤكدًا أن ذلك القرار من شأنه أن يسهم في تحقيق هدف التجارة الثنائية البالغ 75 مليار دولار.

وأشار ألطون إلى أن الرئيسين اتفقا على إجراء لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في اليابان (28 و29 يونيو المقبل.

بدوره، قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، في بيان حول الاتصال، إن الرئيسين "بحثا العلاقات الثنائية، بما فيها الرغبة برفع حجم التجارة بين البلدين، وقرار الرئيس ترامب خفض الرسوم الجمركية على الصلب القادم من تركيا من 50 بالمئة إلى 25 بالمئة".

كما بحثا، وفق البيان، "عملية شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخية (الروسية) "إس 400"، ومواصلة اللقاءات خلال قمة مجموعة العشرين المزمعة بمدينة أوساكا اليابانية الشهر المقبل.