» 17 قتيلًا في قصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد

ارتفع عدد قتلى القصف الجوي والمدفعي لنظام بشار الأسد وحلفائه على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، منذ فجر الأربعاء، إلى 17 مدنيا.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني لوكالة أنباء "الأناضول"، أن 3 مدنيين قتلوا في قرية البارة، و4 في بلدة الهبيط، و7 في قرية سرجة، ومدني في قرية حزارين، ومدنيان في قرية مصيبين وجميعها في ريف إدلب الجنوبي.

وأوضحت المصادر أن عدد القتلى منذ مساء الثلاثاء وحتى اللحظة بلغ 37 مدنياً بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

وتشن قوات النظام وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة.

وتزامن قصف النظام وحلفائه على المنطقة مع حملة عسكرية، لم تحقق سوى تقدم محدود، ما زاد من وتيرة استهداف النظام وحلفائه للأحياء السكنية في المنطقة.