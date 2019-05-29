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نهائى الدورى الأوروبى.. بث مباشر لمباراة أرسنال وتشيلسى

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نهائى الدورى الأوروبى.. بث مباشر لمباراة أرسنال وتشيلسى

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يقوم موقع "المصريون" بتقديم خدمة بث مباشر لجميع أهم المباريات والأحداث الرياضية فى العالم والوطن العربى. 
ويقدم الموقع، اليوم الأربعاء، مباراة فريقى أرسنال، المحترف فى صفوفه نجم منتخب مصر محمد الننى، وتشيلسى، فى نهائى بولة الدورى الأوروبى. 
فتابعونا.. 

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