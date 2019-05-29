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خلال استقبالها وفد أتيليه القاهرة :

والى : نقدر دور الاتيليه وندعم دوره التنويري والثقافي

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التضامن
التضامن

أمينة عبد العال

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غادة والى

التضامن

اتيليه القاهرة

استقبلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي الفنان التشكيلي احمد الجنيني رئيس مجلس إدارة جمعية أتيليه القاهرة والكاتبة الروائية سلوى بكر والأديب سعيد الكفراوى والدكتورة صفية القباني عميد كلية الفنون الجميلة .

وخلال اللقاء رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي  بوفد أتيليه القاهرة وأكدت على حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات أمام مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وخصوصا فى المجال الثقافي والأدبي كما عبرت الوزيرة أن تقديرها للدور التاريخي الذي لعبة اتيليه القاهرة على مدار أكثر من نصف قرن في التنوير ونشر الفنون والثقافة .

وصرحت والى أنها فور علمها بشكوى مجلس الإدارة من وجود مشاكل تعوق ممارستهم لأعمالهم تم مراجعة الموقف القانوني والتأكد من صدور أحكام قضائية لصالح مجلس الإدارة وانه تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بسرعة تنفيذ الإحكام القضائية وهو ما تم بالفعل وانتهت مشكلة حل الجمعية أو حل مجلس الإدارة استنادا لأحكام مجلس الدولة ووفق المستندات المقدمة من مجلس إدارة الاتيليه .

كما وجهت والى بدراسة تحويل الاتيليه إلى جمعية مركزية بحكم دورها التاريخي ونشاطها الذي يخدم الفنانين على مستوى الجمهورية كما أنهت وزيرة التضامن الاجتماعي كافة الآثار التي كانت مترتبة على الأحكام القضائية السابقة ووفق الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20993 لسنة 2018 تم مخاطبة البنوك لإعادة تفعيل حسابات الاتيليه بالبنوك .

وشددت والى على ضرورة إن يتبع مجلس إدارة الاتيليه الخطوات القانونية فى الإجراءات الإدارية الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة أو الدعوة للجمعيات العمومية وضرورة إصدار  ميزانيات سنوية منضبطة حتى يتجنب الوقوع فى مشكلات إدارية مستقبلا.

 واصطحبت والى وفد الاتيليه  في جولة داخل وزارة التضامن الاجتماعي لمشاهدة مجموعه من اللوحات التشكيلية لعدد من كبار الفنانين التشكيلين والتي تحتضنها جدران الوزارة وقاعات الاجتماعات الرئيسية فضلا عن مشروع التوثيق المرئي للمشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة وهو ما لاقى إشادة كبيرة من جانب وفد اتيليه القاهرة .

من جانبه تقدم الفنان احمد الجنيني رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على تقديرها لاتيليه القاهرة وإيمانها بدوره الثقافي وتعاونها مع مجلس إدارة الاتيليه لإنهاء كافة المشكلات التي أثيرت خلال الفترة الماضية وتقدم الجنيني بدعوة وزيرة التضامن الاجتماعي لزيارة الاتيليه وعقد لقاء مفتوح مع الفنانين التشكيليين.





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