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الحرس الثوري

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الحرس الثوري الإيراني : أصبحنا قوة لا تقهر والمواجهة الأخيرة مع أمريكا

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الحرس الثوري
الحرس الثوري

متابعات - أمينة عبد العال

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إيران

الحرس الثوري

واشنطن

وجه الحرس الثوري الإيراني تهديدا للولايات المتحدة بأن المواجهة الأخيرة ستكون معها.

وكشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في تصريحات صحفية، عن امتلاك بلاده منظومة صواريخ موجهة ضد أهداف متحركة.

وقال اللواء سلامي، إن "القوات المسلحة الإيرانية نجحت في تصميم وإنتاج أنواع العربات وناقلات الجند والصواريخ والطائرات القتالية والطائرات المسيرة، ورغم التحديات التي تواجهها إيران فقد وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية"؛ حسب قناة "العالم" الإيرانية.

وأضاف أن إيران تمتلك تقنية لا تتوفر إلا لدى دولة أو اثنتين في العالم، وقال إن "إيران اختبرت هذه المنظومة بنجاحٍ قبل اثني عشر عاما على أهداف بحجمِ ثلث حاملات الطائرات، مشيرا إلى أن طهران حققت التطور إلى الحد الذي أصبحت نسبةُ الإصابة في صواريخها 100 في المائة".

وشدد الجنرال سلامي، على أن بلاده "أضحت قوة كبرى لن تقهر لأنها جربت كل السيناريوهات"، معتبرا أن التصعيد الراهن هو المرحلة الأخيرة من المواجهة مع أمريكا.

تأتي تصريحات القائد العسكري الإيراني في الوقت الذي أعلن فيه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الهجوم على الناقلات قبالة سواحل الإمارات كان بألغام بحرية زرعتها إيران، وهو ما نفته الخارجية الإيرانية.

 


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