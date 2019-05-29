» التضامن تطلق برنامج تدريبي لرفع قدرات فرق الشارع

29 مايو 2019 - 04:49 م

في إطار التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري لتعزيز التعاون في برنامج حماية الأطفال بلا مأوي والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

بدأت الوحدة المركزية للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري اليوم أولي الورش التدريبية لرفع قدرات العاملين بالوحدات المتنقلة التابعة للبرنامج سواء الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيين النشاط وإدارة الحالة في مجال الإسعافات الأولية.

يأتي ذلك ضمن جهود البرنامج لرفع كفاءة كافة العاملين بالوحدات المتنقلة للتعامل مع أي حالات حرجة فى الشارع وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لها سواء للأطفال أو الكبار بلا مأوي.

جدير بالذكر ان تلك الدورة تعتبر بداية من سلسة تدريبات مكثفة لجميع العاملين في الوحدات المنتقلة والبالغ عددها 17 في 14 محافظة وهي القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية ، السويس ، بورسعيد، الإسماعيلية ، بني سويف ، أسيوط ، المنيا وتستغرق مده الدورة التدريبية 3 أيام علي أن يتم توزيع الشهادات في اليوم الختامي .