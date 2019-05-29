» كيفية الحصول علي قرض الحضانات من بنك ناصر الاجتماعي

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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

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غادة والى

وزارة التضامن

بنك ناصر

 أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي علي حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص على تأسيس مشروعات صغيرة تساعد علي زيادة الدخل من خلال التوسع في تمويل تطوير وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال بقروض ميسرة  تتراوح قيمتها من 20الف إلي 500الف جنيه يتم سدادها علي 4 سنوات بدون فوائد .

وأشارت والي إلي أن عمر المستفيد من التمويل يجب ان يتراوح من 21 سنة وحتى 60 سنة في نھاية مدة القرض وان يكون حاصل على مؤھل عالي مناسب.

وأضاف الدكتور شريف فاروق النائب الأول للبنك انه انطلاقا من حرص البنك على تقديم الخدمات البنكية بشكل متميز عن طريق منتجات مبتكرة تم تقديم هذا النوع من التمويل مما يساهم في دعم وتمكين المرأة المصرية وحل مشكلة المرأة العاملة و حل مشكلة البطالة  وتدعيم الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح فاروق أن الفئات المستهدفة من التمويل هم أصحاب الحضانات القائمة والمرخصة كذلك أصحاب الحضانات القائمة والغير مرخصة والھدف الرئيسي ھنا ھو دعمھا لتوفيق أوضاعھا ومساعدتھا على الترخيص .

وعن كيفية الحصول علي التمويل أوضح فاروق انه في حاله ان الحضانة قائمة بالفعل ومرخصة يتم التوجه مباشرة البنك بالمستندات المطلوبة وهي :

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل

• إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل ودار الحضانة

• دراسة جدوى استرشادية للمشروع

• عقد تمليك أو إيجار لمقر الحضانة يغطى مدة القرض

• تقديم التراخيص اللازمة لإنشاء الحضانة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات استخراج الترخيص

أما في حالة الحضانات الغير مرخصة فيتم التوجه أولا إلي احد مديريات وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتم إصدار التراخيص أولا ثم التوجه إلي البنك بما يثبت الموافقة علي التراخيص حتى يتم البدء في إجراءات التمويل بالإضافة إلى المستندات السابقة.
يأتي ذلك  في أطار مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لإتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال في المرحلة العمرية من شهر الي 4 سنوات بما يسمح للطفل المصري بالنمو العقلي والوجداني والاجتماعي والحركي واللغوي وللمرأة المصرية بالخروج لسوق العمل.



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