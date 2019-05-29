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اجتماع تضامن أسيوط لمحو أمية المستفيدات من تكافل وكرامة

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التضامن
التضامن

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أسيوط

تكافل وكرامة

محو أمية

تفعيلا للتدخلات الخاصة ببرنامج لا أمية مع تكافل في محافظة  أسيوط عقدت   مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط  اجتماعا موسعا مع الجمعيات الشريكة العاملة في مجال محو الأمية تناول دور الجمعيات في محو أمية المستفيدات من تكافل وكرامة وحثهن على الالتحاق بفصول محو الأمية  .

صرحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي  بأسيوط  أن الاجتماع شارك به 15  مؤسسة مجتمع مدني ممن  يمثلون  الجمعيات ذات  الخبرة  والعاملة  في مجال محو الأمية  وتعليم الكبار بالمحافظة ورئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأسيوط العميد مصطفى عبد الله  حيث تناول مناقشة أهم  المعوقات التي تواجه الجمعيات  في هذا المجال ودور فصول محو الأمية وطرق الاستفادة منها وسبل التعاون الرشيد مع  الجمعيات العاملة  في مجال محو الأمية كذلك سبل تيسير عمل  الجمعيات للاستفادة من خبراتها في مجال محو أمية المتسربين من التعليم بالمحافظة وتفعيل مبادرة أسيوط بلا أمية  والتي أطلقتها المحافظة للقضاء على الأمية في يناير  العام الجاري  ومبادرة لا أمية مع تكافل ونشر برامج التوعية والحصر الميداني الشامل لإعداد الأميين بالمحافظة واستهدافهم بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والشعبية.

وعلى الجانب الأخر ونحو تطوير الخدمات المقدمة و تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط  سلسلة دورات تدريبية  وورش عمل استهدفت العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية من الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين في مجال الحماية الاجتماعية وأيضا العاملين في إدارات وأقسام الضمان ومجال الطفولة ودور الرعاية استهدف التدريب عدد 70 من العاملين وحاضر وقام بالتدريب متخصصين من جامعة أسيوط وخبراء في مجال العمل من الكفاءات بالمديرية.


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