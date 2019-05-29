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محمد آل الشيخ

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كاتب سعودي لـ معارض: لن تدخل المملكة إلا جثة هامدة

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محمد آل الشيخ
محمد آل الشيخ

متابعات-علا خطاب

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السعودية

محمد آل الشيخ

معارض

شن الكاتب السعودي، محمد آل الشيخ، هجومًا على الشاعر المعارض،  أحمد بن راشد بن سعيّد، معلقًا: "لن تدخل المملكة ألا جثة هامدة"، ما اعتبره البعض "تهديدًا علنيًا".

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على تويتر، موجهًا حديثه لـ"بن سعيد"، قائًلا: "هل تعلم أن دخولك للمملكة لن يكون إلا جثة هامدة لدفنها، ولن تشاهد الرياض ما حييت؟.. خل الإخوان ينفعونك" .

ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم: "وش إحنا بدون معزبنا أبو فهد طوّل الله عمره وإبقاه شوكه في حناجر الخونة، ولن نرضى بغير اسم السعودية نسبةً لمعزبنا سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أجلّه الله سليل الأمجاد والعز والفخر".

بينما نصحه آخرون بحذف التغريدة، معتبرين أنها تهديد صريح، حيث قال حساب يدعي وحيد: "هذي جريمة إلكترونية وتهديد صريح".


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