مفاجأة عن زكاة الفطر داخل المصانع والشركات

29 مايو 2019 - 01:26 م

أفتى الدكتور عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بالأزهر الشريف، بأنه لا يجوز لأصحاب الشركات والمصانع إخراج جزء من زكاة الفطر للموظفين لديهم، معقبًا: "الموظفون فيهم الغني وفيهم الفقير المحتاج، وإذا أراد أن يعطي الموظفين فعليه أن يعطي للفقير والمحتاج فيهم ولا تعمم على جميع الموظفين.



وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه من الأولى للمسلم أن يخرج زكاة الفطر بنفسه، وإن لم يستطع فعليه أن يعطيها أي جمعية أو مسجد قريب منه يتولى إخراج زكاة الفطر



وأوضح وكيل وزارة بالأزهر الشريف، أن وقت زكاة الفطر يبدأ من بداية رمضان وينتهي بصلاة العيد، وبعض العلماء قالوا إنها تبدأ قبل انتهاء رمضان بيومين، ولكنها تنتهي بصلاة العيد، موضحًا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، بينما من أداها بعد الصلاة فهي صدقة.

