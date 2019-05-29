» الإمارات تستضيف السوبر الأفريقي

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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، دولة الإمارات لاستضافة بطولة السوبر الأفريقي، والمقرر إقامته أحد أيام 16 و17 و18 أغسطس القادم.

وتحدد الطرف الأول لكأس السوبر وهو نادى الزمالك المصري، بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد الفوز خلال الوقت الأصلي بهدف دون رد أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء.

وينتظر الزمالك الفائز بدوري أبطال أفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، والذى أقيم منه فقط يوم الجمعة الماضية لقاء الذهاب بملعب مولاى عبدالله بالمغرب وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقام مباراة العودة فى رادس يوم الجمعة المقبل.


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