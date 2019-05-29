» طليقة مؤسس "أمازون": سأفعل هذا الأمر حتى تفرغ خزائني

29 مايو 2019 - 12:40 م

قررت ماكينزي بيزوس، الزوجة السابقة لجيف بيزوس مؤسس "أمازون"، التبرع بنصف ثروتها التى تصل إلى 36 مليار دولار في خطوة غير مسبوقة للأعمال الخيرية.

وحصلت "ماكينزي" على هذا المبلغ بعد انفصالها عن جيف بيزوس، لتقرر بعدها الانضمام لجمعية "غيفينغ بليدج" الخيرية، والتي يشارك فيها أغنى أثرياء الولايات المتحدة.

وقالت "ماكينزي" تعليقاً على ذلك: لدى مبلغ من المال غير متناسب مع احتياجاتي يمكنني مشاركته، إن الأعمال الخيرية ستأخذ كل اهتمامي ولن أنتظر، وأخطط مواصلة أعمالي الخيرية حتى تصبح خزانتي فارغة.