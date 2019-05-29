  • الأربعاء 29 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:23 م
بحث متقدم
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الديهي يكشف تكلفة عملية اغتيال "مبارك" بأديس أبابا

الدوريات

بأموال متطوعين.. دوريات خاصة لحماية المساجد بهذه الدولة

عشماوي

فنان شهير بعد تسليم "عشماوي": ابن أخويا هينام مرتاح بقبره

فرخ

أغرب مظاهرة عربية.. وقفة احتجاجية للدجاج

ارشيف

اعترافات مثيرة لعمدة طهران السابق قاتل زوجته

فتى البيضة

مبلغ خيالي يتبرع به فتى البيضة لضحايا المسجدين

الريال السعودي يضرب الجنيه بالـ«4»

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه

محمد السعيدي

داعية سعودي يفتح النار على "أردوغان": اعترف بالمثليين

شوقي علام، مفتي الجمهوري

مفتي الجمهورية: "هؤلاء رجال وهؤلاء عيال"

نجم

صورة مبكية لـ"نجم" داخل العناية المركزة

فيديو..

أغرب مظاهرة عربية.. وقفة احتجاجية للدجاج

عرب وعالم

فرخ
فرخ

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

أردنيون يحتجون على السياسات الاقتصادية للحكومة

#

استمرار احتجاجات الأردن للمطالبة برحيل الحكومة والبرلمان

#

احتجاجات بالأردن رفضًا لرفع الأسعار

وزارة التجارة

تونس

فراخ

أقام الاتحاد التونسي للصيد البحري، بالأمس وقفة احتجاجية، ضد وزارة التجار بسبب السحب الفوري للكميات الموردة من البطاطس والدواجن من السوق.

غير أن اللافت هو طريقة الاحتجاج، إذ عمد المحتجون إلى نقل دجاج معهم خلال الوقفة الاحتجاجية.

وحمل المشاركون صناديق مليئة بالدجاج وأطلقوا سراحها خلال الوقفة للتعبير عن رفضهم لما سموه "التوريد العشوائي" للدواجن، في إشارة إلى منافسة السوق المحلية.

وطالب المحتجون بتعجيل انعقاد اللجنة الوطنية للتوريد والمجلس الوطني للتصدير من أجل "بحث ملفات التوريد العشوائي، شرط أن يشارك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في هذه الاجتماعات".

وأكد الاتحاد، في بلاغ له عقب الوقفة، "ضرورة سحب المنشور المقيد لتصدير الغلال الصيفية عبر الحدود البرية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» طليقة مؤسس "أمازون": سأفعل هذا الأمر حتى تفرغ خزائني
» الإمارات تستضيف السوبر الأفريقي
» "تريزيجيه" على أعتاب ليون الفرنسي
» مقتل 10 مدنيين في قصف لمناطق المعارضة بسوريا
» رحيل مؤسس منظمة "هيومن رايتس ووتش"
» البرلمان يزف بشرى لأصحاب المعاشات
» رانيا يوسف تستفز جمهورها بتصريحات جريئة
» إصابة مهاجم "النجم" بقطع في أربطة الركبة
» بهذه الميزة.. جوجل تتربع من جديد على عرش المتصفحات
» تعليق قوى من "ميدو" عن استلام مصر الإرهابي "عشماوي"
» تعطل طائرة الرئيس "المكسيكي" 50 دقيقة بالجو

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان