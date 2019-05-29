داعية سعودي يفتح النار على "أردوغان": اعترف بالمثليين

29 مايو 2019 - 11:54 ص

كشف الدكتور محمد السعيدي، أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى، عن موقفه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجاوبًا على سؤال تطبيق الشريعة في تركيا.

وقال "السعيدي" في برنامج "الليوان" المذاع على قناة "روتانا خليجية": "ليس لدي رأيان بالنسبة لأردوغان، هو حاكم ناجح في بلده، لكن أن يمثل أردوغان الإسلام أو يمثل الأمة الإسلامية فهذا غير صحيح".

وأضاف: "للأسف هناك أناس يريدون منه بالقوة أن يكون ممثلًا للإسلام؛ وقد قرأت بالأمس تغريدة السلطان الإمام الحاكم تتكلم عنه، وهو لا يمثل الإسلام ولا يمثل الدين ولا ينبغي أن يمثل الدين".

وأكد "السعيدي": "عندهم في تركيا هناك مخالفات شرعية كثيرة وكلما قلنا لهم شيئًا قالوا إنه يتدرج في تطبيق الشريعة، ونحن نعرف أن أردوغان منذ 16 سنة حاكمًا ولم يتدرج قيد أنملة في تطبيق الشريعة".

وختم "السعيدي"، بالتأكيد على أن "هناك قوانين سيئة جدًا استحدثت في عهده مثل قانون عدم تجريم الزنا، والاعتراف بنقابات المثليين التي استحدثت في عهده وغيرها! كيف تقولون لنا إنه يتدرج في تطبيق الشريعة؟! هو يطبق العلمانية في بلاده".