اعترافات مثيرة لعمدة طهران السابق قاتل زوجته

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وصف نشطاء إيرانيون، اعترافات عمدة طهران السابق محمد علي نجفي، بالمثيرة وهو يتحدث ببرودة أعصاب تامة، وقد تم استقباله بشكل حافل من قبل ضباط التحريات، حيث نفى نيته المبيتة للقتل والتي بثها التليفزيون الإيراني.

ودخل "نجفي" قسم الشرطة الجنائية مبتسماً وسط تحيات المسئولين والضباط، وفقا لما أظهرته التقارير، التي بثها التليفزيون الرسمي الإيراني IRIB.

ووفقاً لوكالة "بُرنا"، فقد مثل نجفي أمام الادعاء العام، واتهم أجهزة أمنية بمحاولة تجنيد زوجته ضده.

وقال نجفي، خلال جلسة التحقيق، إن أحد الأجهزة كان يتنصت على مكالماته ويرسل نسخاً صوتية منها إلى زوجته، وقد رفع شكوى بذلك ولكن دون فائدة، مؤكداً أن ذلك لم يكن الدافع وراء القتل.

كما نفى عمدة طهران السابق الإشاعات التي تتحدث عن خيانة زوجته له، رغم أنها هددت بذلك عدة مرات، وفق أقواله.

وأضاف أن علاقة زوجته الثانية، ميترا أستاد، مع الجهاز الأمني هي من تسببت بالخلافات بينهما، موضحاً أنه طلب منها مراراً الموافقة على الطلاق بعد كثرة الخلافات بينهما خلال الآونة الأخيرة، لكنها رفضت.

واللقطة الأغرب في تقرير التلفزيون الإيراني هو قيام المراسل الذي كان يمسك بيده سلاح الجريمة بإفراغ الطلقات من المسدس، قائلاً إن تعدادها 8 من مجموع 13 طلقة، مما يعني أنه تم إطلاق 5 رصاصات منه، حيث أصابت اثنتان منها القتيلة، بينما أصابت 3 طلقات الجدران.

وقال حقوقيون إن قيام مراسل التلفزيون بهذه الحركة أمر غير قانوني، حيث يجب أن يكون سلاح الجريمة كدليل جنائي بيد الشرطة ولا يلمسه أحد غير المصادر الأمنية والقضائية حتى انتهاء التحقيقات.

إلا أن ناشطين ربطوا كل هذه التقارير والتصريحات بمحاولة الحكومة من أجل "لملمة الفضيحة" والتستر على عمدة طهران السابق وهو المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الإيراني، حسن روحاني.


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