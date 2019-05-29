  • الأربعاء 29 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:26 م
بحث متقدم
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الديهي يكشف تكلفة عملية اغتيال "مبارك" بأديس أبابا

الدوريات

بأموال متطوعين.. دوريات خاصة لحماية المساجد بهذه الدولة

عشماوي

فنان شهير بعد تسليم "عشماوي": ابن أخويا هينام مرتاح بقبره

فرخ

أغرب مظاهرة عربية.. وقفة احتجاجية للدجاج

ارشيف

اعترافات مثيرة لعمدة طهران السابق قاتل زوجته

فتى البيضة

مبلغ خيالي يتبرع به فتى البيضة لضحايا المسجدين

الريال السعودي يضرب الجنيه بالـ«4»

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه

محمد السعيدي

داعية سعودي يفتح النار على "أردوغان": اعترف بالمثليين

شوقي علام، مفتي الجمهوري

مفتي الجمهورية: "هؤلاء رجال وهؤلاء عيال"

نجم

صورة مبكية لـ"نجم" داخل العناية المركزة

مبلغ خيالي يتبرع به فتى البيضة لضحايا المسجدين

عرب وعالم

فتى البيضة
فتى البيضة

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"الشريان": هذا ما ستقوم به قناة "السعودية مباشر"

#

تبرئة السيناتور الأسترالي صاحب واقعة "فتى البيضة"

#

"فتى البيضة" يحصل على مكافآت أخرى مدى الحياة

#

صورة.. سجود لاعب نيوزيلندي تكريمًا لضحايا «المسجدين»

أعلن الشاب الأسترالي، الذي أصبح معروفًا بلقب "فتى البيضة" عن تبرعه بمبلغ كبير من الدولارات الأمريكية، لمساعدة ضحايا مجزرة المسجدين التي ارتكبها إرهابي بمدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، في مارس الماضي.

ونال ويل كونولي الذي يبلغ من العمر 17 عاما، شهرة عالمية، بعد أن كسر بيضة على رأس السيناتور الأسترالي، فرايزر أنينغ، الذي أدلى بتصريحات مستفز بشأن مجزرة المسجدين.

وكان هجوم دام نفذه شاب أسترالي من اليمين المتطرف على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، منتصف مارس الماضي، أودى بحياة 51 شخصا إلى جانب العشرات من الجرحى، في أكبر اعتداء من نوعه في البلد الآمن.

وتحول الفتى الأسترالي إلى نجم على المنصات الاجتماعية، ووصل عدد متابعيه على موقع إنستغرام إلى أكثر من نصف مليون، وتلقى عددا من التعليقات التي تشيد بما فعله ووصفته بـ"السلوك البطولي"، كما حظي بلقب "فتى البيضة".

وبعد ذلك، تدفقت التبرعات على كونولي، إذ نجح متطوعون في مبادرة بجمع عشرات الآلاف من الدولارات، وتهدف المبادرة إلى مساعدة "البطل الصغير" على دفع نفقات دعوى القضائية المرفوعة بحقه، لاسيما أن هناك من شجع على ملاحقة السيناتور لأنه رد عليه بعنف وقت إصابته بالبيضة.

نشر ويل كونولي على حسابه الموثق في موقع إنستغرام، صورة ظهر فيها رقم 99.922.36 دولار أميركي، مرفقة بعنوان "تم التبرع بها اليوم".

وأضاف في تعليق مصاحب للصورة:" أخيرا، بعد روتين طويل، تم تحويل مبلغ 99 ألف دولار إلى مؤسسة كرايست تشيرتش لدعم الضحايا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» طليقة مؤسس "أمازون": سأفعل هذا الأمر حتى تفرغ خزائني
» الإمارات تستضيف السوبر الأفريقي
» "تريزيجيه" على أعتاب ليون الفرنسي
» مقتل 10 مدنيين في قصف لمناطق المعارضة بسوريا
» رحيل مؤسس منظمة "هيومن رايتس ووتش"
» البرلمان يزف بشرى لأصحاب المعاشات
» رانيا يوسف تستفز جمهورها بتصريحات جريئة
» إصابة مهاجم "النجم" بقطع في أربطة الركبة
» بهذه الميزة.. جوجل تتربع من جديد على عرش المتصفحات
» تعليق قوى من "ميدو" عن استلام مصر الإرهابي "عشماوي"
» تعطل طائرة الرئيس "المكسيكي" 50 دقيقة بالجو

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان