» مقتل 10 مدنيين في قصف لمناطق المعارضة بسوريا

29 مايو 2019 - 11:30 ص

قُتل عشرة مدنيين، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري استهدف مناطق يسيطر عليها مقاتلون من المعارضة في محافظة إدلب التي تتعرض منذ شهر لقصف عنيف.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن بين القتلى سبعة مدنيين قتلوا في «قصف طائرات النظام الحربية لقرية سرجة بريف إدلب» الواقعة على خط الجبهة الفاصل بين مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام ومناطق النظام السوري.

ويأتي ذلك بعد مقتل 27 مدنيًا على الأقل بينهم 11 طفلا في قصف لقوات النظام لمناطق سيطرة المعارضة في محافظتي إدلب وحلب.

وسقط منذ الأحد الماضى حوالى خمسين مدنيا بينهم العديد من الأطفال وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في غارات جوية لطائرات روسية وسورية.