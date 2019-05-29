صورة مبكية لـ"نجم" داخل العناية المركزة

29 مايو 2019 - 11:12 ص

انتشرت صورة محزنة على مواقع التواصل الاجتماعي، للنجم الكوميدى الكبير محمد نجم من داخل العناية المركزة بالمستشفى الذى يعالج فيه.

ويخضع للعلاج مع فريق طبى داخل إحدى مستشفيات الدقى، حيث طالب عدد كبير من الفنانين المقربين مثل الفنان طلعت زكريا جمهوره بالدعاء له.

كان الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية قد أصيب بجلطة دماغية الثلاثاء قبل الماضى دخل على أثرها أحد مستشفيات الدقى، وقام وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعضوية الفنانة نهال عنبر بزيارته بالمستشفى للاطمئنان عليه وسط تكتم شديد من أسرة الفنان الكوميدى الكبير.

ويذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.