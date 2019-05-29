» إصابة مهاجم "النجم" بقطع في أربطة الركبة

29 مايو 2019 - 10:57 ص

لم يمر على تعاقده سوى أيام قليلة، حتى أعلنت إذاعة موزاييك التونسية تعرض اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي صفقة النجم الساحلي الجديدة للإصابة بقطع أربطة الركبة.

وخضع اللاعب للكشف الطبي أمس الثلاثاء، الذي أثبت تعرضه للإصابة في الركبة ويحتاج لفترة علاج تصل إلى 6 أشهر.

وهرب كوليبالي من النادي الأهلي في 2017 بعد 5 أشهر فقط من التعاقد معه، وادعى تعرضه للاضطهاد من جانب حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر في ذلك الوقت.