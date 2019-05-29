سي إن إن تكشف عن قبو سري لبشار الأسد

29 مايو 2019 - 10:57 ص

كشفت مراسلة شبكة CNN جمانة كرادشة وفريقها، عن قبو سري، حصلوا عليه في عملية سرية من قبل مجموعة من المحققين الذين خاطروا بحياتهم لجمع أدلة على جرائم حرب ارتكبها نظام الأسد .

وكان قد أدى تصاعد العنف مؤخراً في آخر محافظة تسيطر عليها المعارضة في سوريا إلى مقتل مئات الأشخاص بينما أجبر الآلاف على الفرار. لقد دمرت الغارات الجوية المدارس والمستشفيات، ومؤخراً، دمرت أيضاً سوقاً في الهواء الطلق ما ترك العشرات من المصابين .

وتعتقد المنظمات الدولية أن بعض هذه الضربات الجوية قد استهدفت عن قصد مواقع مدنية، الأمر الذي قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، وهذه واحدة فقط من الهجمات الكثيرة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع السوري على مدار الأعوام الثمانية الماضية .