المغامسي: الولدان المخلدون زى الحور العين

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متابعات-علا خطاب

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الولدان المخلدون

في تفسيره لمعنى قوله تعالى «وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ»، أوضح الشيخ صالح عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، إنه "معلوم أن كل من يدخل الجنة يُخلد، لكن الولدان هنا وصفوا أنهم مخلدون دلالة على ما أعطاهم الله من الصفاء وجمال المنظر والسن ووصفهم بأنهم غلمان لا يدل على أنهم كبار في السن والخدمة التي يقدّمونها لأهل الجنة".

وتساءل "المغامسي" خلال برنامج "منابر النور" على "إم بي سي": مَن هم الولدان؟، مضيفا: قال العلماء إنهم من مات من أبناء المسلمين من صغارا، والمشهور أن أهل الجنة يدخلونها في سن الـ 33، وشيخ الإسلام استبعد هذا القول لأنه قال إن صغار المسلمين ينسبون لآبائهم وهؤلاء تكمل أعمارهم إلى السن المذكورة.

وأضاف: قال بعض العلماء إن هؤلاء الولدان هم أولاد المشركين وأيضًا استبعد العلماء هذا، وبقيّت الحالة الثالثة وهي الأصح وهي أنهم خلق من خلق الجنة مثلهم مثل الحور عين.


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