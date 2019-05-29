» البرلمان يزف بشرى لأصحاب المعاشات

29 مايو 2019 - 10:47 ص

قالت لجنة القوى العاملة، إنها أحالت التقرير الخاص بزيادة معاشات المدنيين للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بعد الموافقة عليه تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة التى من المقرر أن تنطلق يوم في 9 يونيو المقبل عقب عيد الفطر مباشرة.

وأشارت اللجنة فى بيان لها إلى أنها وافقت بمنتصف الشهر الحالى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.

وينص مشروع القانون المعاشات على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما يتضمن مشروع القانون المعاشات وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة جميع الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.