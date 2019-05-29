بشرى سارة لأصحاب المعاشات

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المعاشات

غادة والى

التضامن

عيد الفطر


أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر يونيو، السبت المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك، من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 مايو.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة و أصدرت تعليماتها بفتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يوم السبت المقبل مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه.

وأشادت والى بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة بالبريد المصري وموافقتهم على العمل من الثامنة صباح السبت لخدمة أصحاب المعاشات .

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