داعية للمظلومين: القدر يبدع فى تصفية الحسابات

29 مايو 2019 - 10:29 ص





وجه الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، رسالة إلى كل مظلوم قال فيها: "إلي كل مظلوم نام قرير العين، والله سيأتى لك بحقك، دون حول له ولا قوة.



وأضاف"عبد المعز" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، لو ليك مظلمة عند أحد، اجلس وأهد واصبر واعلم أن القدر يبدع فى تصفية الحسابات".



واستشهد الداعية بقول الله تعالى: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون".



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=D-1Sl4rvxkU



