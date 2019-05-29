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تعليق قوى من "ميدو" عن استلام مصر الإرهابي "عشماوي"

الحياة السياسية

ميدو
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عمرو محمد

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علق أحمد حسام " ميدو" على مشهد القبض على الإرهابى هشام عشماوي الذي أعلنت مصر استلامه من قبل ليبيا أمس.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "رجال مصر لا يتركون حقهم أبدًا، مشهد هشام عشماوي وهو نازل من الطيارة اثلج قلوبنا جميعا..رجل فقد قلبه فأراد الله أن يبقيه حيا ليذله أمام خلقه جميعًا".

وكانت مصر قد تسلمت الإرهابى هشام عشماوى، من الجيش الليبي والذى ألقى القبض عليه فى مدينة درنة في أكتوبر الماضى .

وشارك عشماوى فى تدريب عناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب فى مثلث السلفادور الذى يقع فى جنوب ليبيا، فضلاً عن تواصله مع القيادى فى التنظيم مختار بلمختار لتشكيل تحالف يقاتل إلى جانب تنظيم القاعدة .

 


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