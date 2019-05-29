» بهذه الميزة.. جوجل تتربع من جديد على عرش المتصفحات

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متابعات حنان حمدتو

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أطلقت شركة جوجل خدمة جديدة  تسهل على المستخدمين طلب الطعام، وترجمة لافتات اللغات الأجنبية، وذلك لجميع مستخدمي خدمة "جوجل لنس" Google Lens على نظام "آي أو إس"، وهواتف أندرويد التي تدعم منصة الواقع المعزز "أي آر كور" ARCore .

وكانت الشركة الأمربكية قد أعلنت عن الميزة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2019 في 8 مايو الحالي، إلى جانب مزايا أخرى تركز على جلب تقنية الواقع المعزز إلى محرك البحث التابع لجوجل.

وقالت جوجل خلال الحدث إن خدمة "جوجل لنس" ستدعم إمكانية معرفة أكثر الأطباق شيوعاً، من خلال توجيه كاميرا الهاتف نحو قائمة الطعام في مطعم، إلى جانب الاطلاع على تفاصيل كل طبق في القائمة مع الصور.

أما خاصية الترجمة التي توفرها "جوجل لنس"، فقد أصبحت تسمح بقراءة النصوص باللغة الأصلية، وباللغة المُترجَم إليها، وهي الميزة التي تدعم ترجمة النصوص لأكثر من 100 لغة.

كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمة "جوجل لنس" عن طريق المساعد الذكي "جوجل  أسيستنت" Google Assistant ، وخدمة "صور جوجل" Google Photos ، وتطبيق البحث الرئيسي.

وعلى نحو منفصل، أعلنت جوجل أن آلية فهرسة صفحات الإنترنت، التي تعطي الأولوية لدعم الأجهزة المحمولة، سوف تصبح افتراضية لجميع نطاقات الويب، اعتباراً من 1 يوليو المقبل.

وكانت الشركة قد أعلنت أواخر عام 2018 أن الفهرسة المحمولة، التي تعطي الأولوية في الظهور ضمن نتائج البحث للمواقع، التي صُممت بشكل يراعي الأجهزة المحمولة، أصبحت تُستخدم لأكثر من نصف صفحات الويب.

وكانت جوجل قد أعلنت عن مبادرة الفهرسة، التي تعطي الأولوية للأجهزة المحمولة أول مرة عام 2016، وفي ديسمبر 2017، بدأت الشركة إطلاق آلية الفهرسة الجديدة لمجموعة صغيرة من المواقع.


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