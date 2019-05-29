موجة حارة جديدة تضرب البلاد

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ارتفاع درجات الحرارة

خبراء الأرصاد

أعلن بعض خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية ،أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

يما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى  العظمى

القاهرة 22 38

شبين الكوم 21 37

طنطا 20 36

دمنهور 20 33

الإسكندرية 21 29

بلطيم 21 30

مطروح 18 28

السلوم 19 29

سيوة 21 41

بورسعيد 22 28

دمياط 21 29

الزقازيق 19 38

الاسماعيلية 18 37

السويس 20 36

العريش 19 30      

رفح 19 30 

رأس سدر 20 37   

نخل 16 35 

نويبع 25 35

طابا 23 34 

كاترين 20 35      

الطور 23 32       

شرم الشيخ 28 37  

الغردقة 26 37

مرسى علم 28 36  

الفيوم 23 39

بنى سويف 23 39  

المنيا 22 39

أسيوط 24 39       

سوهاج 25 40      

قنا 25 43

الأقصر 27 43      

أسوان 31 44       

أبوسمبل 30 43     

الوادى الجديد 27 43

شلاتين 27 38

ابو رماد 26 37     

حلايب 25 34

رأس حدربة 24 34


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