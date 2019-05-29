استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، الموافق 29/5/2019، حالة من الاستقرار على مستوى كل البنوك المصرية، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 16.77 جنيه، ونحو 16.87 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي .

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

أعلى سعر للشراء: 16.81

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

أقل سعر للبيع: 16.86

بنك عودة

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

16.77 جنيه للشراء.

16.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.8 جنيه للشراء.

16.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.8 جنيه للشراء.

16.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.8 جنيه للشراء.

16.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.79 جنيه للشراء.

16.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.78 جنيه للشراء.

16.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.78 جنيه للشراء

16.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.76 جنيه للشراء.

16.86 جنيه للبيع.